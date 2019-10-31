Житель Каменки, грабивший дома во время эвакуации, получил 2,5 года колонии

31.10.19 07:50

© РИА Новости. Андрей Стенин

31 октября. Interfax-Russia.ru - Городской суд Ачинска признал жителя деревни Каменка (Красноярский край) виновным в шести эпизодах краж из квартир местных жителей, эвакуированных во время взрывов на складе боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

"Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в августе сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого в кражах личных вещей и ценностей из домов жителей деревни Каменка Красноярского края, совершенных во время эвакуации населенного пункта из-за взрывов на военном складе. Вернувшиеся домой хозяева не обнаружили свои денежные средства, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты, бытовую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 89 тысяч рублей.

Через несколько дней после происшествия подозреваемого задержали и заключили под стражу, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража).

5 и 9 августа на военном складе в Ачинском районе Красноярского края произошли две серии взрывов. Более 16 тыс. человек из ближайших поселков и районов города Ачинска были эвакуированы. Один человек погиб, 39 пострадали, были разрушены и частично повреждены несколько десятков жилых домов и соцобъектов.