С визитом к соседям: на Кунашир прибыла первая группа туристов из Японии
  
Продлить нельзя оставить: эксперт рассказал о перспективах контракта по газу РФ и Украины
   
С расчетом на F-35: Анкара не планирует покупать российские истребители
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
31.10.19 07:50

Житель Каменки, грабивший дома во время эвакуации, получил 2,5 года колонии

© РИА Новости. Андрей Стенин
31 октября. Interfax-Russia.ru - Городской суд Ачинска признал жителя деревни Каменка (Красноярский край) виновным в шести эпизодах краж из квартир местных жителей, эвакуированных во время взрывов на складе боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

"Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в августе сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого в кражах личных вещей и ценностей из домов жителей деревни Каменка Красноярского края, совершенных во время эвакуации населенного пункта из-за взрывов на военном складе. Вернувшиеся домой хозяева не обнаружили свои денежные средства, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты, бытовую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 89 тысяч рублей.

Через несколько дней после происшествия подозреваемого задержали и заключили под стражу, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража).

5 и 9 августа на военном складе в Ачинском районе Красноярского края произошли две серии взрывов. Более 16 тыс. человек из ближайших поселков и районов города Ачинска были эвакуированы. Один человек погиб, 39 пострадали, были разрушены и частично повреждены несколько десятков жилых домов и соцобъектов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.10.19 12:20
В праздничные выходные в Москве потеплеет
.
  31.10.19 12:15
Хуснуллин: экономия одной минуты в пути экономит бюджету 20 млрд руб в год
.
  31.10.19 12:08
Столичные власти планируют сделать жилье более доступным
.
  31.10.19 11:24
Директор ФИАН назвал причину прошедших в институте обысков
.
  31.10.19 11:20
На юге Москвы по реновации расселят 378 домов
.
  31.10.19 10:09
В Москве переименуют около 60 остановок наземного транспорта рядом с будущими станциями МЦД
.
  31.10.19 08:00
Последняя ночь октября стала самой морозной в Москве с начала осени
.
  30.10.19 15:14
Прожиточный минимум столичного пенсионера поднимут до 12,5 тыс.рублей
.
  30.10.19 12:38
Москва на треть увеличила производство лекарств
.
  30.10.19 10:27
Москву украсят ко Дню народного единства


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket