Трутнев обратился в прокуратуру из-за затягивания строительства дамбы в ЕАО

31.10.19 07:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Еврейской автономной области не выполнили поручения по строительству защитной дамбы в селе Ленинское для защиты населенного пункта от паводков, сообщил вице-премьер -полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Было поручение о том, чтобы минимизировать последствия паводка. Оно не выполнено, к сожалению. Еще в 2013 году (после крупномасштабного наводнения - ИФ) Минприроды принято решение о выделении средств для проектирования, изыскательских работ, строительства противопаводковых сооружений, дамбы. Мы сегодня на дамбе были, она не закольцована, не закончены даже проектные работы", - сказал Трутнев на совещании в селе Ленинское по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.

По его словам, "на протяжении шести лет проводились конкурсы, торги, а в результате договоры расторгались, недобросовестные подрядчики менялись".

"По результатам на сегодняшний день у нас нет даже проектов постройки дамбы. Прошло шесть лет, а территория не защищена. В итоге 82 дома в этом году оказались в зоне подтопления. С этим я прошу обязательно разобраться Министерство природных ресурсов и прокуратуру", - подчеркнул полпред.

Как сообщалось, во время летне-осеннего паводка в Ленинском районе была наиболее сложная обстановка. Уровень Амура поднимался там выше отметки 900 см.