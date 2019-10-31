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31.10.19 07:57

Число бизнесменов сократилось в Томске из-за недостатка дешевых кредитов

© РИА Новости. Максим Богодвид
31 октября. Interfax-Russia.ru - Численность предпринимателей в Томской области за год заметно сократилась из-за отсутствия доступа к дешевым кредитам, однако в будущем ожидается рост числа бизнесменов за счет расширения программы льготного кредитования, сообщила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская в ходе очередного собрания в четверг.

"Перед Россией стоит очень сложная задача увеличить число предпринимателей в стране до 25 млн человек, а их вклад в ВВП должен возрасти более чем в 1,5 раза. К сожалению, в Томской области пока другая динамика - за год численность предпринимателей сократилась почти на 5 тыс. человек. Одна из главных причин, по мнению томских компаний, как и у большинства регионов, - отсутствие доступа к дешевым кредитам", - сказала она.

По ее словам, в проекте федерального бюджета на развитие малого бизнеса предусмотрено 170 млрд рублей, впервые половина из них будет направлена на программу льготного кредитования.

"Программа уже опробована в регионах и очень востребована. В этом году томские предприниматели получили кредитов на сумму 800 млн рублей по ставке 8,5% годовых. Столько же, сколько в Иркутской или Омской областях, где численность населения вдвое больше нашей. Но потребность в кредитах у томского бизнеса в разы больше. Надеюсь, что в следующем году эту проблему нам отчасти удастся решить", - отметила Козловская.

По данным Федеральной налоговой службы, в Томской области по состоянию на 10 октября 2019 года зарегистрировано около 42 тыс. предприятий, в том числе около 22 тыс. индивидуальных предпринимателей.

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