Последняя ночь октября стала самой морозной в Москве с начала осени

31.10.19 08:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Температурный минимум нынешней осени зафиксирован в столице в ночь на четверг, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"К 6:00 в районе ВДНХ, где расположена главная метеостанция города, температура воздуха опустилась до минус 3,4 градуса. Прошедшая ночь стала самой морозной с начала осени в этом году", - рассказал собеседник агентства.

Предыдущий температурный минимум осени 2019 года был установлен 30 октября (минус 0,5 градуса)

По данным многолетних наблюдений, самым холодным 31 октября было в 1920 году, когда в Москве ударили настоящие морозы (минус 20,3 градуса), уточнили в метеобюро.

По прогнозу Гидрометцентра России, днем в Москве ожидаются от минус 2 до нуля градусов и переменная облачность. Осадки маловероятны.

В ночь на 1 ноября в черте Москвы подморозит до минус 3-5, по области местами - до минус 8 градусов, не исключают синоптики

В столичном регионе с 20:00 30 октября до 20:00 1 ноября действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за "гололедно-изморозевых отложений", предупреждает Гидрометцентр.