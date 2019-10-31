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31.10.19 08:00
Последняя ночь октября стала самой морозной в Москве с начала осени
"К 6:00 в районе ВДНХ, где расположена главная метеостанция города, температура воздуха опустилась до минус 3,4 градуса. Прошедшая ночь стала самой морозной с начала осени в этом году", - рассказал собеседник агентства.
Предыдущий температурный минимум осени 2019 года был установлен 30 октября (минус 0,5 градуса)
По данным многолетних наблюдений, самым холодным 31 октября было в 1920 году, когда в Москве ударили настоящие морозы (минус 20,3 градуса), уточнили в метеобюро.
По прогнозу Гидрометцентра России, днем в Москве ожидаются от минус 2 до нуля градусов и переменная облачность. Осадки маловероятны.
В ночь на 1 ноября в черте Москвы подморозит до минус 3-5, по области местами - до минус 8 градусов, не исключают синоптики
В столичном регионе с 20:00 30 октября до 20:00 1 ноября действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за "гололедно-изморозевых отложений", предупреждает Гидрометцентр.
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