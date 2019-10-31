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31.10.19 08:05

Россиян защитят от попыток незаконного присвоения жилья с использованием электронной подписи

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
31 октября. Interfax-Russia.ru - С 1 ноября в России вступает в силу правило об обязательном уведомлении владельцев недвижимости о поступлении документов, заверенных электронной подписью, сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

"С 1 ноября 2019 года собственников недвижимости уведомят о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что владельцы недвижимости будут получать письма с уведомлением на электронные адреса.

"Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости - ИФ) позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - подчеркнул замглавы Кадастровой палаты Павел Чащин.

По его словам, собственники недвижимости теперь смогут дистанционно узнать о поступлении таких документов на проведение сделок.

Напомним, что летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. Так, с 31 июля вступили в силу изменения в законодательство, которые упрощают порядок обязательного нотариального удостоверения сделок с долями. Теперь больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

Кроме того, в августе заработал закон, защищающий россиян от мошенничества с недвижимостью при помощи электронной подписи. В частности, проведение сделок с использованием электронной подписи осуществляется теперь только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов.

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