Кировский оператор по обращению с ТКО "Куприт" будет передан в собственность региона

31.10.19 08:09

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 октября. Interfax-Russia.ru - АО "Куприт" (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, ТКО) будет безвозмездно передано из муниципальной собственности в собственность Кировской области, сообщает пресс-служба облправительства.

В собственность области передадут 64,4% акций предприятия. Депутаты городской думы Кирова одобрили безвозмездную передачу акций на заседании в среду.

"Принятие пакета акций АО "Куприт" в областную собственность позволит обеспечить реализацию национальных проектов, а кроме того, будет способствовать надлежащей реализации проводимой реформы и решению стратегической задачи экологического развития региона. Кроме того, решение направлено на обеспечение прав граждан, интересов населения всей области, недопущения социальной напряженности", - отмечается в сообщении.

В соответствии с федеральным законом "Об отходах производства и потребления" основной объем полномочий в области обращения с отходами, в частности, организация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, передан с уровня муниципальных образований на уровень субъектов РФ.

Пресс-служба напоминает, что в обязанности "Куприта" входит организация работы по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов во всех 45 муниципальных образованиях Кировской области, в том числе по содержанию полигона, цехов по переработке отходов, лаборатории, иных связующих подразделений.