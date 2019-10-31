Volvo Group планирует в 2021г запустить в Калуге производство грузовиков на газу

31.10.19 08:16

© РИА Новости. Михаил Фомичев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Шведский автопроизводитель Volvo Group планирует запустить на своем заводе в Калуге производство техники на сжиженном газе, сообщил директор калужского предприятия Стефан Кехлер в ходе проходящего в Калуге десятого международного форума "АвтоЭволюция 2019".

Кехлер назвал сжиженный природный газ идеальным решением для России. В рамках заключенного СПИК Volvo планирует организовать в России производство тяжелой коммерческой техники с высокой степенью локализации, оснащаемой двигателями экологических классов Евро-5 и Евро-6, в том числе использующей газ в качестве моторного топлива.

"Запуск производства техники на сжиженном газе запланирован на вторую половину 2021 года и увязан с мероприятиями по развитию заправочной инфраструктуры в рамках реализации дорожной карты "Развитие рынка газомоторного топлива", находящейся на утверждении российского правительства", - сказал директор завода.

Также он подтвердил планы компании по выпуску на заводе в Калуге автоматизированной трансмиссии для тяжелой коммерческой техники, аналогов которой в настоящее время в России не производится. Благодаря этому и в рамках экспортной стратегии Volvo планирует более чем в 25 раз увеличить объем экспорта и удвоить выручку.

Volvo Group реализует несколько проектов в индустриальном парке "Калуга-Юг", в их числе завод Volvo по производству грузовых автомобилей Renault и Volvo, сервисный центр грузовой техники "Volvo Truck Center Калуга", таможенный департамент Volvo, завод по производству экскаваторов компании Volvo Construction Equipment, завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault.

Выпуск грузовых автомобилей Volvo на заводе в Калуге стартовал в январе 2009 года. В 2018 году завод выпустил 5,637 тыс. грузовиков, что на 20,8% больше, чем в 2017 году.