Режим ЧС введен в одном из райцентров Приамурья из-за проблем с водонапорной башней

31.10.19 09:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 октября. Interfax-Russia.ru - Около 270 жителей Екатеринославки Амурской области отключены от централизованного водоснабжения из-за проблем с качеством воды в водонапорной башне, в селе введен режим ЧС.

В оперативной сводке регионального правительства сообщается, что накануне вода из водонапорной башни приобрела белый цвет и перестала соответствовать нормативам. Потребители были переключены на резервную скважину, однако вода с нее подается с большим содержанием песка, что приводит к засорению фильтровых колонн и частым остановкам насоса.

"В результате было принято решение о прекращении холодного водоснабжения потребителям двух многоквартирных жилых домов и 17 частных жилых домов, в которых проживает 267 человек, в том числе 63 дети, одной котельной", - отмечается в сводке.

Подвоз воды населению и в котельную организован силами ООО "Авангард". Котельная работает в штатном режиме.

Для организации проведения работ на внеконкурсной основе принято решение о введении режима ЧС. Начало ремонтных работ на водонапорной башне намечено на 2 ноября.