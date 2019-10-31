Петербургским школьникам расскажут, кем хотели стать их сверстники в 1920-30-х годах

31.10.19 09:12

© РИА Новости. Евгения Новоженина

31 октября. Interfax-Russia.ru - В петербургском Музее имени Кирова в четверг открывается выставка, посвященная наиболее популярным и востребованным профессиям 1920-1930-х годов, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

На выставке расскажут, как и какие профессии выбирало подрастающее поколение первых десятилетий советской власти, как им в этом помогало государство и детская литература, какие специальности были важны и нужны, как система образования готовила к ним школьников.

С помощью подлинных предметов 1920-1930-х годов, фотографий, плакатов, документов экспозиция рассказывает о профессиях столяра, инженера, рабочего, доктора, кондуктора, шофера, летчика, матроса.

Каждой из восьми профессий посвящен отдельный раздел выставки, в котором воссоздан фрагмент рабочего места (рабочий стол, макеты транспортных средств), представлены инструменты и атрибуты профессии.

Посетители выставки смогут представить себя на месте школьника 1920-1930-х годов: узнать, как и с какого возраста детей готовили к данным специальностям, побывать на уроках труда в школьных мастерских и различных кружках.

Их ждут творческие задания и приключения: можно будет смастерить скворечник или игрушку-конструктор, построить дом по архитектурному проекту, проехать на "колбасе" трамвая, поучаствовать в занятии по санитарной обороне, в спасении знаменитой экспедиции челюскинцев, стать участником воздушного и морского парадов и сфотографироваться за штурвалом парохода или в кабине самолета.

Все творческие задания для посетителей разработаны на основе школьных программ по труду, детских периодических изданий, различных пособий для юных столяров, техников, моряков и авиамоделистов 1920-1930-х годов.