Поле для регби появится в Екатеринбурге к Универсиаде-2023

31.10.19 09:27

© РИА Новости. Владимир Сергеев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Поле для регби будет построено в Екатеринбурге в рамках проведения Универсиады в 2023 году, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Деревня Универсиады будет построена неподалеку от конгресс-холла. Мы планируем возвести здесь более 200 тыс. кв. метров жилых площадей, построить медицинский центр, дворец водных видов спорта, поле для регби и другую инфраструктуру для жизни", - сказал губернатор, выступая на официальном открытии Всемирного дня городов в четверг в Екатеринбурге.

После завершения Универсиады эти объекты будут переданы под студенческие кампусы и учебные корпуса.

"Это станет основой для формирования еще одного современного микрорайона Екатеринбурга", - добавил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что "Синара-Девелопмент" - основной участник при подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге - планирует начать строительство спортивных объектов во втором квартале 2020 года. Речь шла о строительстве дворца водных видов спорта с крытым гребным каналом (около 30 тыс. кв. метров), тренировочного легкоатлетического стадиона, различных спортивных площадок и зон отдыха. Также здесь будет размещены общежития для спортсменов площадью 200 тыс. кв. метров, медицинский центр на 7 тыс. кв. метров и объекты зоны гостеприимства.

В начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.