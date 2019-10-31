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31.10.19 09:50

Льготный проезд для пенсионеров и людей предпенсионного возраста в Томске продлен до 2021 года

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
31 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательной думы Томской области в четверг внесли поправки в региональное законодательство, предусматривающие продление до конца 2020 года льгот на проезд для отдельных категорий граждан, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из здания парламента.

Речь идет о единых социальных проездных билетах, социальных проездных талонах и ежемесячных денежных компенсациях в размере 200 рублей. Право на льготный проезд будет распространяться на внутригородские, пригородные и междугородные регулярные маршруты.

"В 2018 году были приняты поправки о том, что среди получателей данной меры социальной поддержки будут не только пенсионеры, но и мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, независимо от срока их выхода на пенсию", - сказал председатель комитета по труду и социальной политике томской облдумы Леонид Глок.

Всего данными льготами смогут воспользоваться более 90 тыс. человек, на эти цели из бюджета направят 298 млн 380 тыс. рублей.

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