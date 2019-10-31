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31.10.19 10:02

Фонд защиты вкладчиков подал иск на 481 млн руб. к Крымсоде

© РИА Новости. Андрей Старостин
31 октября. Interfax-Russia.ru – Арбитражный суд Крыма назначил на 12 декабря текущего года предварительное заседание по иску АНО "Фонд защиты вкладчиков" (ФЗВ) к ПАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопск, Крым) на сумму 481,4 млн рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Помимо химзавода, ответчиками по иску значатся ПАО "Банк "Клиринговый дом" и ООО "Украинская содовая компания" (оба - Киев, Украина).

ФЗВ обратился в суд на прошлой неделе, иск принят к производству 29 октября.

"Принять к производству исковое заявление автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков", возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание на 12 декабря 2019 года", - говорится в определении суда.

Истец просит суд "признать недействительными ничтожный договор перевода долга N1 и ничтожный договор перевода долга №2, заключенные 27 февраля 2015 года" между Крымским содовым заводом, банком "Клиринговый дом" и "Украинской содовой компанией". Суть договора из определения суда не ясна.

ФЗВ требует взыскать с химзавода в пользу АНО задолженность в размере 481 млн 368 тыс. 160 рублей.

Истец просит "обратить взыскание" на часть недвижимого имущества химзавода в Красноперекопске (нежилое строение ГРП с газопроводом, нежилое встроенное помещение на первом этаже жилого пятиэтажного дома и встроенно-пристроенное помещение "Лечебно-оздоровительный центр").

Крымский содовый завод введен в эксплуатацию в 1973 году и является единственным на юго-западе России производителем кальцинированной технической соды, которая применяется в металлургической, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, электронной промышленности, при производстве стекла и товаров бытового назначения. Завод выпускает также пищевую соду, пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь и бытовую химию. Проектная мощность предприятия составляет 698 тыс. тонн продукции в год.

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