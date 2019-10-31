В Москве переименуют около 60 остановок наземного транспорта рядом с будущими станциями МЦД

31.10.19 10:09

© РИА Новости. Григорий Сысоев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Остановки наземного транспорта вблизи первых двух линий Московских центральных диаметров получат новые названия с 1 ноября, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В рамках подготовки к запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" для интеграции диаметров в существующую систему городского транспорта ряд остановок наземного транспорта получат новые названия, указывающие на пересадку на МЦД. Так в общей сложности будет переименовано 57 остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 и МЦД-2", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, названия с 1 ноября заменят на маршрутных указателях в транспорте и на остановочных павильонах.

"В названия остановок рядом с Московскими центральными диаметрами включат аббревиатуру "МЦД". Например, автобусная остановка "Станция Бескудниково" получит новое название "Станция МЦД Бескудниково". А у остановки электробусов "Платформа Ржевская" будет новое обозначение - "Станция МЦД Рижская",- сообщили в департаменте.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" - это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.