ВСТО вышла на полную мощность на 11 лет раньше срока

31.10.19 10:19

© РИА Новости. Игорь Агеенко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) вышла на полную мощность.

"ВСТО в эти дни выводится на плановые параметры - раньше, чем было заложено изначально", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

Он уточнил, что ВСТО вышла на плановые уровни на 11 лет раньше.

Токарев напомнил, что проектом была предусмотрена мощность ВСТО-1 в 80 млн тонн и ВСТО-2 в 50 млн тонн. "Планировалось в 2030 году - теперь завершили в 2019 году, с опережением. Так что ВСТО теперь в этих параметрах будет дальше функционировать", - подчеркнул глава компании.