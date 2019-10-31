Дожди с мокрым снегом ожидаются в Карачаево-Черкесии

31.10.19 10:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 октября. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий в республике.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября - 1 ноября в районах КЧР ожидается похолодание, которое будет сопровождаться выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега. В горах ожидается сильный снег", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в ГУ МЧС по региону.

В связи с ухудшением погодных условий возможны перекрытия автомобильных и железных дорог, повреждение опор ЛЭП и мостов, объектов жизнеобеспечения, разрушение жилых домов, строений, расположенных на трассах возможного схода селей.