|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.10.19 11:02
Сенатор от Хабаровского края Приятнов уходит с поста из-за судимости
"Сегодня нами было принято заявление Дмитрия Приятнова о сложении с себя полномочий депутата Хабаровского края и сенатора", - сообщил журналистам председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе края Сергей Зюбр.
Приятнов победил на выборах в думу 8 сентября по партийным спискам от ЛДПР. На заседании 23 октября его кандидатуру в качестве представителя краевого парламента в Совете Федерации поддержали 32 депутата, двое высказались против.
За неделю до голосования по кандидатуре сенатора на сайте избирательной комиссии края появились данные о том, что Приятнов имеет погашенную судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей в целях его использования).
"Наше мнение - нас ввели в заблуждение, это халатность или грубая ошибка избирательной комиссии, ошибка против всех. Обманули депутатов, введя их в заблуждение данной скрытой информацией. Я уверен, что расследование будет объективным, а наказание жестким", - отметил Зюбр.
В свою очередь, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на совещании в среду сообщил, что в отношении председателя избиркома Хабаровского края Геннадия Накушнова будет проведено расследование.
Сам Накушнов пояснил на совещании, что комиссия также проведет внутреннюю проверку, почему данные о погашенной судимости Приятнова появились на сайте избиркома уже после выборов в краевую думу, а не до дня голосования.
Как пояснил руководитель регионального избиркома Геннадий Накушнов агентству "Интерфакс - Дальний Восток", ошибка произошла из-за человеческого фактора.
"Факт такой есть, действительно, избирательная комиссия вовремя не разместила на сайте информацию о судимости кандидата и не исключила его из списков. Чисто человеческий фактор, кто виноват конкретно будем разбираться. Вина есть, наказание будет соответственным", - отметил Накушнов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который в сентябре 2018 г. был избран главой региона от ЛДПР, потребовал от избиркома разобраться в ситуации.
"Я хотел бы задать вопрос избирательной комиссии, если вы заранее знали, что данный кандидат имеет судимость, почему вы это скрыли. С какой целью? По халатности или преднамеренно. Как бы то ни было, своими действиями вы обманули всех без исключения депутатов краевой думы. Когда они голосовали за кандидата - они ничего не знали, а вы ничего не сказали. Поэтому я уверен, ЦИК проведет тщательное расследование, выявит все факты и каждый, кто устроил эту грязную политическую провокацию понесет заслуженное наказание", - говориться в заявлении главы региона, распространенном в четверг его пресс-службой.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket