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31.10.19 10:54

Курорт "Роза Хутор" создаст новые туркластеры на Сахалине и Камчатке

© РИА Новости. Михаил Мокрушин
31 октября. Interfax-Russia.ru - Всесезонный горный курорт "Роза Хутор" намерен создать новые туристические кластеры на Сахалине и Камчатке, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский в кулуарах экономического форума регионов "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции".

"Для России очень важно развивать внутренний туризм. Поскольку в стране существуют уникальные места, которые будут интересны не только россиянам, но и зарубежным туристам. Наша команда приобрела уникальный опыт, и мы готовы применить его при создании новых туристических кластеров, и первыми будут Камчатка и Сахалин", - сказал генеральный директор.

Он напомнил, что сегодня в России вклад туризма в ВВП составляет всего лишь 3,5 %. "Поставлена задача в перспективе достичь как минимум 6%. Глобально к 2035 году Россия должна войти в первую десятку туристических направлений по рейтингу ЮНВТО. А пока мы находимся на 16 месте. Чтобы эти планы были реализованы, необходимо развивать стратегию, инструментарий и там, где это нужно - вносить изменения в законодательство", - отметил Белокобыльский.

По его словам, курорт "Роза Хутор" является драйвером экономики Кубани. Курорт предоставляет более 2 тыс. рабочих мест, там есть возможности для развития малого и среднего бизнеса: 95% продуктов закупается на территории Краснодарского края.

Кроме того, "Роза Хутор" из главного олимпийского спортивного объекта превратился в горный всесезонный курорт мирового уровня. С 2014 года количество канатных дорог увеличилось с 24 до 29, протяженность трасс - с 77 км до 102, а номерной фонд удвоился и достиг примерно 3 тыс. номеров.

В Сочи с 30 октября по 1 ноября на всесезонном горном курорте "Роза Хутор" проходит экономический форум регионов России "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции". Основная задача мероприятия - объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры.

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