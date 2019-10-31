Представители 40 стран собрались на экспортном форуме в Волгограде

31.10.19 11:18

© РИА Новости. Александр Гальперин

31 октября. Interfax-Russia.ru - Экспортный форум "Дни международного бизнеса Волгоградской области", объединивший представителей 40 стран, открылся в Волгограде, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с церемонии открытия в четверг.

"Волгоград продолжает подтверждать статус центра народной дипломатии. Надеюсь, что в рамках форума мы продолжим развивать сотрудничество в разных отраслях", - заявил в ходе церемонии заместитель губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

По информации пресс-службы администрации региона, мероприятие проводится в рамках ежегодного международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге", открытие которого также состоится сегодня.

Участие в работе площадок принимают представители Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, МИД РФ и Россотрудничества, послы Бельгии, Аргентины, Европейского союза в России.

Участники экспертного форума обсудят механизмы поддержки экспорта, финансовые и кредитные программы, международную онлайн-торговлю, перспективы экспорта образовательных и медицинских услуг.

Также запланированы две специализированные секции - участники узнают, как искать партнеров в Иране и Узбекистане, какая продукция в этих государствах наиболее востребована, как правильно вести переговоры и заключить в итоге выгодный экспортный контракт.

Участники осмотрели выставку продукции волгоградских предприятий. В экспозиции представлена продукция порядка 40 производителей продуктов питания, изделий народных промыслов, игрушек, текстильной промышленности.