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31.10.19 11:20

На юге Москвы по реновации расселят 378 домов

© РИА Новости. Евгений Биятов
31 октября. Interfax-Russia.ru - Более 350 домов расселят по программе реновации на юге Москвы, сообщили в четверг в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы.

"В Южном административном округе на сегодняшний день подобраны 32 "стартовые" площадки во всех районах округа. В программу вошли 378 домов, 354 из которых будут демонтированы, 24 - сохранены, поскольку представляют историко-архитектурную и градостроительную ценность для города", - сообщил глава департамента Сергей Левкин.

Он напомнил, что программа реновации стартовала в округе осенью 2018 года, когда четырёхсекционный 14-ти этажный жилой дом, построенный по индивидуальному проекту на Судостроительной улице, был передан под цели переселения. Туда переезжают

238 семей из двух домов № 15 и № 5 по улице Судостроительная.

"На сегодняшний день 134 семьи, это 56% от общего числа, заключили договоры с департаментом городского имущества и Московским Фондом реновации жилой застройки. Жителям дома № 15 на Судостроительной улице документы по переселению оформлены в полном объеме, дом полностью расселен", - прокомментировал глава департамента горимущества Максим Гаман.

В настоящее время в округе в стадии строительства находятся 16 жилых домов на 3579 квартир для переселения по программе. Жилая площадь составляет 204,31 тысячи квадратных метров, добавил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

"До конца года мы планируем приступить к строительству еще на 3 площадках для возведения жилых домов в рамках реновации. Пять жилых домов в округе находятся в стадии проектирования; до конца этого года мы приступим к проектированию еще по 7 объектам", - заверил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда стартовала в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

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