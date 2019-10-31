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31.10.19 11:28
Новые комплексы ПВО малой дальности развернули в Калининградской области
"Новые зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" прибыли в воинскую часть после успешно проведенных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области",- сказали в пресс-службе, добавив, что комплексы будут нести дежурство в Калининградской области.
"Тор-М2" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит на вооружении Сухопутных войск РФ (войсковая ПВО) с 2015 года. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. На базе "Тор-М2" создан вариант комплекса для Арктики - "Тор-М2ДТ".
Производством данных комплексов занимается Ижевский электромеханический завод "Купол", который входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
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