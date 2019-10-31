Молодежь горных сел Ингушетии будут учить защите границ

31.10.19 11:40

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 октября. Interfax-Russia.ru - Власти горного Джейрахского района Ингушетии открыли первый в муниципальном образовании военно-спортивный клуб для детей и молодежи, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава местной администрации Ахмед Льянов.

"Клуб под рабочим названием "Президентский спорт" образован в целях повышения уровня военно-патриотического воспитания и создания условий для организации досуга молодежи высокогорных сел", - сказал глава района.

По его словам, центр будет функционировать на базе спортивной школы Джейрахского района. Основное предназначение клуба - военно-спортивная подготовка молодежи совместно с пограничной службой ФСБ России.

Работа будет проводиться в рамках муниципальной программы по патриотическому воспитанию молодежи , которая успешно реализуется на протяжении несколько лет.

Посетители клуба смогут овладеть такими навыками, как военное дело, обращение с оружием, защита границы, а также различными видами единоборств, дзюдо, навыками рукопашного боя.

"Целью создания центра мы видим в готовности молодежи к защите рубежей республики и страны в целом. Предоставим ребятам возможности занять себя полезным делом, посвятить себя спорту или же делу служения Отечеству, будем воспитывать в них патриотический дух, обеспечим занятость молодежи от 14 до 18 лет. Как таковых строгих возрастных ограничений нет, любой житель республики сможет посещать центр. Положение, вся документация готовы", - добавил Льянов.

Он отметил, что на первое время клубу дали рабочее название "Президентский спорт", его планируют выбрать путем опроса местной молодежи.

В центре могут проводиться различные конкурсы и викторины, организовывать встречи с пограничниками, проводить беседы духовно-нравственного и военно-патриотического характера, обсуждать различные задачи и идеи.