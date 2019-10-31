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31.10.19 11:43

Краснокнижных сайгаков забрали в питомник из передвижного зоопарка в Астрахани

© РИА Новости. Вячеслав Бобков
31 октября. Interfax-Russia.ru - После общественного резонанса, вмешательства главы региона и депутатов Госдумы РФ сайгаков из передвижного зоопарка в Астрахани изъяли и готовят к выпуску в заповедник, сообщает пресс-служба астраханского губернатора.

"Сайгачат из зоопарка "Сафари" перевезли в астраханский питомник. Работа зоопарка вызвала широкий общественный резонанс. Была масса сообщений о неподобающих условиях содержания животных. Общественность потребовала закрыть зоопарк. Особенное возмущение вызвало то, что среди питомцев оказались находящиеся на грани исчезновения сайгаки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что организацию переезда сайгаков взял на себя депутат Госумы РФ Александр Клыканов. Он обсудил проблему с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

"Глава региона поддержал инициативу депутата. В питомнике, куда сейчас определили сайгачат, они пройдут обязательный карантин и затем отправятся к сородичам в общее стадо", - поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что после получения запроса депутата Госдумы РФ Олега Шеина Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку передвижного зоопарка "Сафари", в котором в тяжелых условиях содержатся краснокнижные животные, в том числе сайгаки.

В своем аккаунте в фейсбуке Шеин назвал передвижной зоопарк, прибывший в Астрахань около двух недель назад, концлагерем и опубликовал репортаж астраханского фотографа Евгения Полонского. На фото сайгаки, львы, лама, верблюд в изможденном состоянии лежат в тесных клетках. Фотограф отметил, что два молодых сайгачонка в зоопарке находятся в тяжелом состоянии и предположил, что "долго они не протянут и вскоре пойдут в пищу своим соседям - львам, тиграм, медведям и волкам".

Состояние животных из зоопарка, разместившегося в Астрахани, широко обсуждается местными жителями в социальных сетях. На ресурсе change.org создана петиция с требованием запретить его пребывание в регионе и привлечь владельцев зоопарка к уголовной ответственности.

Сайгаки - вид антилоп, включенный в Красную книгу. За их уничтожение предусмотрена ответственность по ст. 258.1 УК РФ.

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