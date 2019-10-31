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31.10.19 12:06
Вылет из Екатеринбурга в Москву SSJ-100 ИрАэро задержан на 11 часов из-за замены шасси
Самолет SSJ-100 выполнял рейс из Иркутска в Екатеринбург и далее в Москву.
"Борт приземлился в Екатеринбурге и должен был вылететь в Москву в 9:10 по местному времени (7:10 мск), однако был задержан из-за технической неисправности. По предварительной информации, требуется замена одного из колес шасси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время специалисты проводят ремонтные работы. Вылет назначен на 20:30 (18:30 мск), до этого времени пассажиры будут размещены в отеле за счет перевозчика.
"ИрАэро" базируется в Иркутске, в парке перевозчика девять SSJ-100, три широкофюзеляжных Boeing-777-200, а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.
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