Вылет из Екатеринбурга в Москву SSJ-100 ИрАэро задержан на 11 часов из-за замены шасси

31.10.19 12:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ИрАэро" в четверг на 11 часов задержала вылет рейса из Екатеринбурга в Москву из-за технической неисправности воздушного судна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

Самолет SSJ-100 выполнял рейс из Иркутска в Екатеринбург и далее в Москву.

"Борт приземлился в Екатеринбурге и должен был вылететь в Москву в 9:10 по местному времени (7:10 мск), однако был задержан из-за технической неисправности. По предварительной информации, требуется замена одного из колес шасси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят ремонтные работы. Вылет назначен на 20:30 (18:30 мск), до этого времени пассажиры будут размещены в отеле за счет перевозчика.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, в парке перевозчика девять SSJ-100, три широкофюзеляжных Boeing-777-200, а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.