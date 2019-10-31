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31.10.19 12:08

Столичные власти планируют сделать жилье более доступным

© РИА Новости. Евгений Биятов
31 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы намерены принять ряд мер, направленных на повышение доступности жилья, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Доступность жилья - один из ключевых факторов будущего развития Москвы как мирового мегаполиса. По моему мнению, цена не должна расти больше уровня инфляции", - заявил Хуснуллин журналистам в четверг.

Он напомнил, что в недавнем прошлом отмечался высокий рост стоимости жилья, опережающий уровень инфляции.

"Это привело к тому, что многие москвичи, в первую очередь, молодежь, не могли купить квартиру в городе и уехали в другие регионы. Сейчас перед нами стоит задача сделать жилье более доступным и вернуть москвичей в свой город", - отметил глава стройкомплекса.

Он пояснил, что это также будет иметь большой эффект для транспортной ситуации в регионе.

"Сегодня около 1,5 млн человек ежедневно приезжают в Москву на работу, а вечером возвращаются в Подмосковье. Улучшение доступности жилья позволит людям приобретать квартиры рядом с теми районами, где они работают, а значит, снизит трафик и загруженность дорог и общественного транспорта", - добавил заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что по итогам этого года в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 4-4,2 млн кв. метров жилья.

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