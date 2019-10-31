Хуснуллин: экономия одной минуты в пути экономит бюджету 20 млрд руб в год

31.10.19 12:15

© РИА Новости. Владимир Трефилов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Сокращение времени в пути и передвижение по городу имеет колоссальный экономический эффект для столицы, заявил журналистам в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Если каждый горожанин в день будет проводить на одну минуту времени в пути при передвижении по городу меньше, то общая экономия в год составит один день. При этом наблюдается и колоссальный эффект для экономики города", - отметил Хуснуллин.

По его словам, такое сокращение времени в пути позволит сэкономить бюджету около 20 млрд рублей в год.

"Создание качественной транспортной инфраструктуры, а также повышение ее доступности, строительство новых остановок общественного транспорта, станций метро или железнодорожных платформ в непосредственной близости от районов проживания или в деловых кварталах является одной из основных задач и приоритетов градостроительной политики", - пояснил заммэра.

Он напомнил, что в Москве утверждена программа строительства метро до 2025 года, ежегодно в столице строятся не менее 100 км дорог, а также 20-30 тоннелей, эстакад и дорожных развязок, активно формируется железнодорожная пассажирская сеть.