В праздничные выходные в Москве потеплеет

31.10.19 12:20

© РИА Новости. Евгения Новоженина

31 октября. Interfax-Russia.ru - После холодов в Московский регион постепенно начнет поступать теплый воздух - в субботу-воскресенье днем до +5, а в понедельник уже до +9, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Потепление, причем заметное. Связано с тем, что после холодной погоды, которая наблюдалась сегодня и будет наблюдаться завтра, Москва окажется на восточной периферии циклона, будет поступать теплый воздух", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

Конец рабочей недели все еще будет холодным, рассказал метеоролог.

В четверг в регионе около нуля, в ночь на пятницу - до -5, по области до -7. В пятницу днем снова около нуля, в центре Москвы +1...+3.

Тем не менее, в субботу температура повысится до +2...+4, а в воскресенье уже будет +1...+5. Атмосферное давление останется довольно высоким, поэтому существенных осадков не ожидается. Тем не менее, будет ветрено (преимущественно 5-10 м/с), метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах.

"Мрачноватая погода, совсем небольшие осадки", - прокомментировал режим погоды Вильфанд.

В понедельник, который на следующей неделе будет выходным днем, температура воздуха продолжит повышаться - ожидается +4...9 градусов. Во вторник днем столбики термометров могут подняться до отметок в +6...11 градусов, по предварительным расчетам, такой температурный фон сохранится и в среду (среднесуточные температуры во вторник будут выше климатической нормы на 6 градусов).

Ранее сообщалось, что последняя ночь октября в Москве стала самой морозной с начала осени. Воздух в районе ВДНХ, где расположена опорная метеостанция, остыл до минус 3,4 градуса.

Портал "Метеоновости" в четверг сообщил, что в Москве сформировался временный снежный покров.

Снег лежит не повсеместно: на юге и в центре столицы он лишь обозначился, а на востоке, в районе Измайловского парка, сплошным ковром укутал землю, говорится в сообщении. "На станции ВДНХ высота снежного покрова составила 1 см. Формирование временного снежного покрова в этом году произошло в сроки, близкие к климатическим", - уточняет сайт.

В ближайшие сутки снег еще будет подсыпать, но существенно пейзаж московских улиц не изменится. "А в конце выходных дней, при положительной средней суточной температуре, от снега не останется и следа", - пишут "Метеоновости".