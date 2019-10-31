Белгород включен в список резервных городов ЧМ по волейболу 2022г

31.10.19 12:24

© РИА Новости. Владимир Песня

31 октября. Interfax-Russia.ru - Белгород включен в список резервных городов чемпионата мира по волейболу 2022 года по решению Международной федерации волейбола (FIVB), сообщается в официальном письме гендиректора FIVB Фабио Азеведо, опубликованном на сайте Всероссийской федерации волейбола.

"Город Белгород, хотя и представил хорошее предложение как город-кандидат, получил несколько низкую общую оценку и не был выбран в качестве города проведения чемпионата. Однако, после пересмотра и принимая во внимание волейбольную историю и культуру города, было принято решение предоставить Белгороду статус "резервного города" для чемпионата мира среди мужских команд 2022 года", - говорится в письме.

Как сообщалось ранее, Белгород направлял в министерство спорта РФ заявку на участие в проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Для матчей чемпионата к 2021 году в Белгороде планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену на 10 тыс. мест. Проект арены предусматривает игровую зону размером 40 на 25 метров, зоны разминки с прямым выходом к игровому полю, помещения для проведения допинг-контроля, для оказания первой медицинской помощи и освидетельствования судей. Общая площадь арены - 32 тыс. 785,26 кв. м (5-этажное здание).

Бюджет проекта порядка 4 млрд рублей, из них половина - федеральные средства, около 1 млрд рублей - средства областного бюджета и еще 1 млрд рублей - внебюджетные источники (средства инвесторов).

В ноябре 2018 года Россия получила право провести мужской чемпионат мира 2022 года. Турнир пройдет в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Ярославле и Кемерове.

Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В них примут участие 24 сильнейшие национальные сборные, представляющие все континентальные зоны FIVB.