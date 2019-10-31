Миляев официально вступил в должность сити-менеджера Тулы

31.10.19 12:29

Фото пресс-службы администрации г. Тулы

31 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Тулы Ольга Слюсарева в четверг заключила контракт с избранным сити-менеджером Дмитрием Миляевым, сообщила пресс-служба городской администрации.

Мэр поздравила Миляева с вступлением в должность и пожелала ему успехов в работе. Она выразила уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве городской думы и администрации.

Миляев был избран 30 октября на должность главы администрации областного центра на третьем заседании гордумы. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Срок полномочий нового сити-менеджера - пять лет.

Миляев сменил на посту глава администрации Тулы Евгения Авилова, который в сентябре досрочно ушел в отставку.

Миляеву 44 года. Работал на различных руководящих должностях на тульских предприятиях, в августе 2014 года возглавил министерство сельского хозяйства Тульской области, затем стал заместителем председателя правительства региона - министром сельского хозяйства. В сентябре 2019 года был назначен первым заместителем главы администрации Тулы.

В Туле действует двухуровневая система управления. Глава города избирается из числа депутатов Тульской гордумы, является ее председателем и высшим должностным лицом города. Сити-менеджер назначается по результатам конкурса, контракт заключаются на срок полномочий гордумы.