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31.10.19 12:32
Минтранс РФ предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб. "керосиновых" субсидий
"Нами подготовлены предложения, внесены в правительство в виде проекта постановления. Сейчас финансово-экономический блок правительства взвешивает все наши возможности, возможности бюджета", - сказал Юрчик журналистам в кулуарах форума "Крылья будущего" в четверг.
Вместе с тем, по его словам, Минфин РФ готовить свои предложения в рамках соответствующего поручения президента Владимира Путина.
"Он (Минфин - ИФ) сейчас готовит свои предложения, возможно, он согласится с нашими предложениями, я этого тоже не исключаю. И тогда, взвесив его предложения и наши, правительство примет решение", - добавил Юрчик.
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