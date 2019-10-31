Минтранс РФ предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб. "керосиновых" субсидий

31.10.19 12:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ предлагает компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на керосин, понесенные в 2018 году, до конца этого года, выделив им 23 млрд руб., сообщил замглавы Минтранса Александр Юрчик.

"Нами подготовлены предложения, внесены в правительство в виде проекта постановления. Сейчас финансово-экономический блок правительства взвешивает все наши возможности, возможности бюджета", - сказал Юрчик журналистам в кулуарах форума "Крылья будущего" в четверг.

Вместе с тем, по его словам, Минфин РФ готовить свои предложения в рамках соответствующего поручения президента Владимира Путина.

"Он (Минфин - ИФ) сейчас готовит свои предложения, возможно, он согласится с нашими предложениями, я этого тоже не исключаю. И тогда, взвесив его предложения и наши, правительство примет решение", - добавил Юрчик.