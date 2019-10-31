Минобороны РФ опровергает издевательства над солдатом, расстрелявшим 8 сослуживцев

31.10.19 12:37

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 октября. Interfax-Russia.ru - В Минобороны РФ опровергли подлинность кадров с издевательствами над солдатом, который расстрелял в Забайкалье сослуживцев.

"Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября с.г. и вообще к Вооруженным силам", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в СМИ появилась видеозапись с издевательствами над военнослужащим-срочником Рамилем Шамсутдиновым.

В Минобороны РФ заявили, что распространенная видеозапись является "грубейшей провокацией".

Как сообщалось, 25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Устроивший стрельбу Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.

В Минобороны РФ заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.