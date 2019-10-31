Сброс воды из Днепра в Черное море приводит к образованию сероводорода - ученый

31.10.19 12:45

© РИА Новости. Олеся Печенкина

31 октября. Interfax-Russia.ru - Украина сбрасывает часть пресной воды из Днепра в Каркинитский залив Черного моря, который находится между северо-западным берегом Крыма и Украиной, это приводит к образованию там сероводорода на небольшой глубине, утверждает замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.

"Ведется постоянный сброс холодной пресной днепровской воды. Его осуществляет Украина. (. . .) Холодная пресная вода, попадая в теплую морскую воду, оседает на дно определенным слоем, начинается "расслоение", - сказал ученый на пресс-конференции в Симферополе в четверг.

По его прогнозу, слой сероводорода в Каркинитском заливе "рано или поздно" появится "на достаточно небольшой глубине". "(Сероводород - ИФ) - это агрессивная среда любому живому. Этот залив, я думаю, будет потерян с точки зрения тех видов, которые там есть: им придется либо эмигрировать, либо исчезнуть, - и с точки зрения использования его в аквакультуре", - предположил Георга-Копулос.

Он не уточнил объемы сбрасываемой днепровской воды, отметив лишь, что они значительные. "По поводу объема - у меня нет таких данных сейчас. Скорее всего, речь идет об объемах значительных, которые, тем не менее, в несколько раз меньше того объема вод, которые поставлялись по Северо-Крымскому каналу в Крым, - (меньше - ИФ) в два-три раза", - сказал севастопольский ученый.

"Мы говорим о нехватке пресной воды в Азовском море, вот лучше бы они днепровскую воду сбрасывали в Азовское море. Азовское море - общая акватория Украины и России, и они тоже должны понимать, что будут нести колоссальные потери от того, что сейчас там происходит", - заявил замдиректора Морского гидрофизического института.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к России после референдума о статусе региона в 2014 году, перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября. В этот день в 1996 году шесть причерноморских стран: Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина, - подписали стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря.