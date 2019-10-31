Медведев поручил сохранить пониженную ставку налога на прибыль в регионах после 2022г

31.10.19 12:50

© РИА Новости. Александр Астафьев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 20 ноября подготовить предложения по сохранению пониженной ставки регионального налога на прибыль для инвесторов после 2022 года.

"Минфину России и Минэкономразвития России проработать вопрос сохранения срока действия пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ (...) до истечения сроков реализации соответствующих инвестиционных проектов", - говорится в перечне поручений по итогам 33-го заседания консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что на консультативном совете французская Total поднимала вопрос о региональном налогообложении. "Это касалось региональных налогов в ЯНАО, компания подняла вопрос изменения ряда налоговых ставок, принципов и подходов по региональным налогам, по налогу на прибыль... Вопрос взяли в проработку, потому что предсказуемость налоговых режимов и вообще в целом регулирования - одна из самых главных задач", - говорил министр.

Между тем, по данным "Интерфакса", Минфин не считает целесообразным продлевать льготный период. Позицию по этому вопросу, поднятому Total, ведомство готовило в октябре в преддверии встречи с компаниями-членами экономического совета Франко-Российской торгово-промышленной палаты, с ней ознакомился "Интерфакс".

Минфин отмечает, что ставки регионального налога, установленные до 3 августа 2018 года, применяются налогоплательщиками до окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года. "За регионами было сохранено право устанавливать пониженные ставки налога на прибыль в отношении отдельных категорий налогоплательщиков (резидентов и участников особых экономических зон, свободных экономических зон и т.д.)", - говорится в документе.

"По мнению Минфина, предоставленный вышеуказанной нормой переходный период до 1 января 2023 года, позволяет налогоплательщику в среднесрочном периоде оценить налоговые риски и не противоречит основным направлениям налоговой политики РФ по обеспечению стабильности и предсказуемости системы налогообложения в РФ", - подчеркивают в ведомстве.

Total владеет 20% в ОАО "Ямал СПГ", акционерами также являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), CNPC (20%), Фонд Шелкового пути (9,9%).

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. В начале декабря 2017 года была запущена первая очередь, в августе 2018г - вторая, в декабре 2018г - третья очередь завода, каждая по 5,5 млн т в год.

В конце 2019 года планируется построить еще одну очередь на 900-950 тыс. тонн в год. Она будет строиться по технологии "НОВАТЭКа" "Арктический каскад", будет экспериментальной.