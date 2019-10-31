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31.10.19 12:57

"Плоские" тарифы "Аэрофлота" в 2020г могут проиндексировать на уровень инфляции

© РИА Новости. Максим Блинов
31 октября. Interfax-Russia.ru - "Плоские" тарифы "Аэрофлота" в 2020 году могут быть проиндексированы на уровень инфляции за 2017-2018 гг., сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик.

"Рассматривается (индексация - ИФ), конечно. Если не ошибаюсь, "Аэрофлот" не индексирует эти тарифы с 2017 года, поэтому за это время индексация, наверное, уже двузначная", - сказал Юрчик в кулуарах форума "Крылья будущего" в четверг.

Он также отметил, что сама система "плоских" тарифов "Аэрофлота" требует модернизации.

"Плоский" тариф "Аэрофлота" - инициатива "Аэрофлота" как коммерческой организации. Нужно было поддержать дальневосточников, обеспечить их недорогими билетами для связности с центром страны. Но этот механизм имеет свои плюсы и минусы: он нерыночен, он однозначно убыточен для "Аэрофлота" - и эти убытки нарастают из года в год из-за роста цен на топливо, аэропортовых сборов, владения воздушными судами. Но самая главная его проблема, что он перекрывает возможность выхода на эти линии других авиакомпаний", - сказал замминистра.

"Поэтому абсолютно точно этот механизм требует модернизации, и сейчас об этом идет речь. Произойдет ли это в следующем году или через какое-то время, не могу сказать, но это точно произойдет, над этим сейчас и думает основной акционер (правительство - ИФ)", - заключил Юрчик.

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году, в прошлом году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания "Россия". В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф "Аэрофлота" в города ДФО и обратно - 25 тыс. руб., "России" - 22 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

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