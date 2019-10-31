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31.10.19 12:58
AZUR air запустил регулярные рейсы по маршруту Пермь-Санья
Загрузка первого рейса составила почти 100%, было занято 334 кресла из 336. Время в пути - 8 часов 50 минут.
Программа полетов из Перми в Санью рассчитана до завершения действия зимнего расписания аэропорта - до 26 марта 2020 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing-767-300.
По данным аэропорта, других авиаперевозчиков на этом направлении нет.
Пресс-служба напоминает, что на время действия зимнего расписания авиакомпания AZUR air выполняет также чартерные перелеты из Перми в Нячанг, Гоа, Дубай и Паттайю.
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