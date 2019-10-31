AZUR air запустил регулярные рейсы по маршруту Пермь-Санья

31.10.19 12:58

© РИА Новости. Илья Питалев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания AZUR air 30 октября приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Пермь - Санья - Пермь, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Пермь" ("Большое Савино").

Загрузка первого рейса составила почти 100%, было занято 334 кресла из 336. Время в пути - 8 часов 50 минут.

Программа полетов из Перми в Санью рассчитана до завершения действия зимнего расписания аэропорта - до 26 марта 2020 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing-767-300.

По данным аэропорта, других авиаперевозчиков на этом направлении нет.

Пресс-служба напоминает, что на время действия зимнего расписания авиакомпания AZUR air выполняет также чартерные перелеты из Перми в Нячанг, Гоа, Дубай и Паттайю.