Российские экипажи "Союзов" будут урезаны для доставки на МКС астронавтов США

31.10.19 13:02

© РИА Новости. Пресс-служба Роскосмоса

31 октября. Interfax-Russia.ru - Места для доставки американских астронавтов на МКС в 2020-2021 годах предоставят за счет урезания российских экипажей "Союзов", сообщил в четверг журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать", - сказал Рогозин.

По его словам, с просьбой предоставить места на "Союзах" в 2020-2021 годах к нему обратился глава NASA Джим Бранденстайн.

Данная просьба связана с тем, что американцам "требуется дополнительное время, чтобы перепроверить все решения по аварийной системе спасения", пояснил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" также отметил, что из-за сокращения российских экипажей придется сократить программу экспериментов на МКС.