Свердловская область рассчитывает принять Всемирный день городов ООН в 2024г

31.10.19 13:06

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что регион готов принять Всемирный день городов ООН-Хабитат через пять лет.

"Надеюсь, правительство России одобрит наше стремление принять Всемирный день городов в 2024 году. К этому времени, я уверен, Екатеринбург и вся Свердловская область преобразятся. Ведь в преддверии проведения Всемирной летней Универсиады в 2023 году мы построим уникальные спортивные сооружения, новые дороги и развязки, парки и скверы, а также многофункциональную деревню Универсиады", - написал Куйвашев в своем инстаграме.

Он добавил, что Екатеринбург может принять и другие мероприятия ООН.

"Считаю, что потенциал взаимодействия Свердловской области и Организации Объединенных наций велик. Екатеринбург вполне мог бы стать местом проведения и других мероприятий ООН. Тем более, что наш город не раз доказал, что может достойно принять любое международное мероприятие", - пояснил Куйвашев.

Всемирный день городов ООН-Хабитат проходит в Екатеринбурге в четверг параллельно с VI Международным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

В начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.