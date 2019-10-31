Трасса Оренбург-Орск будет передана в федеральную собственность

31.10.19 13:15

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 октября.Interfax-Russia.ru - Региональная автодорога Оренбург - Орск - подъезд к приграничному пункту пропуска "Орск" протяженностью 283 км будет передана в федеральную собственность, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

Распоряжение о передаче автодороги из региональной в федеральную собственность подписано 29 октября, уточняется в сообщении. После передачи автодороги следить за состоянием и ремонтировать ее будет Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Росавтодора.

"Этот вопрос (перевод трассы в федеральное ведение - ИФ) мы обсуждали на рабочих встречах с главой Минтранса РФ... Передача трассы Оренбург-Орск в федеральную собственность позволит обеспечить высокий уровень обслуживания и качества дороги, так как требования к состоянию федеральных автодорог и их финансирование значительно выше. В то же время средства областного дорожного фонда, которые раньше шли на содержание дороги Оренбург-Орск, будут направлены на другие дорожные объекты региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Дорога Оренбург - Орск - пункт пропуска "Орск" соединяет областной центр с восточным Оренбуржьем, проходит через три района и три города, по ней осуществляется автомобильное сообщение, в том числе автобусное, с Челябинской областью и Казахстаном. В 2018 году по дороге проследовало 1,8 млн автотранспортных средств, в среднем 5 тыс. автомобилей в сутки.