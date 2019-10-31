Первый центр оказания услуг "Мой бизнес" открылся в Твери

31.10.19 13:39

Фото с сайта правительства Тверской области

31 октября. Interfax-Russia.ru - Первый центр "Мой бизнес" открылся в четверг в Твери, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Как отметил на открытии центра губернатор региона Игоря Руденя, Тверская область на одной площадке объединила инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь будет оказываться, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов до получения грантов и льготных займов", - говорится в сообщении.

Центр "Мой бизнес" - это единое окно предоставления государственных услуг для среднего и малого бизнеса. Новое учреждение объединило региональные организации: центр поддержки предпринимательства, фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, центр поддержки экспорта, венчурный фонд, фонд развития промышленности, центр развития АПК, МФЦ для бизнеса.

"Сотрудники центра помогут предпринимателям подобрать актуальные меры региональной и федеральной государственной поддержки, в том числе льготные микрозаймы и кредиты, гарантии, лизинг, гранты компаниям в сфере туризма, АПК, туризма и другие, проведут консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

В Тверской области к 2024 году планируется увеличить количество малых и средних предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона - со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%). Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.