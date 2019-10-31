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31.10.19 13:46
Главарь банды, грабившей ювелирные салоны, предстанет перед судом в Петербурге
Дело поступило из Смоленского областного суда. В материалах имеется ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
По версии обвинения, Андрей Минин создал и руководил преступной группой, члены которой в период с 2011 по 2017 год совершили 15 вооруженных нападений на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и городе Санкт-Петербурге.
Как отмечается в сообщении судебной пресс-службы, общая стоимость похищенных украшений превышает 120 млн рублей.
Дело в отношении других участников ОПГ - Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея Переверзева, Константина Васильева, Николая Шульгина, Дмитрия Павленко, Петра Бабушкина, Закира Асадуллаева и Юрия Григоренкова - поступили в Санкт-Петербургский городской суд ранее.
Все фигуранты дела обвиняются в бандитизме и разбое.
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