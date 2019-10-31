Число пересадочных станций на Люблинско-Дмитровской линии метро вырастет до десяти

31.10.19 13:48

© РИА Новости. Владимир Астапкович

31 октября. Interfax-Russia.ru - Люблинско-Дмитровская линия столичной подземки увеличится на четыре станции до конца 2023 года, а число пересадок на ней достигнет десяти, сообщил глава департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

"Сегодня мы ведем работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии на север, возводятся станции с рабочими названиями "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". В дальнейшем появится участок со станцией "Физтех" в поселке Северный. На перегоне "салатовой" линии между станциями "Кожуховская" и "Печатники" запланирована дополнительная станция "Южный порт". Активные строительные работы планируется начать в 2021 году и полностью завершить до конца 2023 года", - сказал Бочкарев, слова которого приводит в четверг его пресс-служба.

Он отметил, что после ввода в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ) и станции "Суворовская" количество пересадочных станций на "салатовой" ветке увеличится до десяти.

Со станций "Марьина роща" и "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии можно будет пересесть на станции "Шереметьевская" и "Печатники" БКЛ. Станцию "Достоевская" свяжут пересадкой с "Суворовской" Кольцевой линии. Также после открытия северного вестибюля станции "Окружная" станет возможна пересадка по принципу "сухие ноги" на одноименную станцию Московского центрального кольца.

В настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии насчитывается 23 станции, к 2024 году их станет 27.

О начале работ по продлению "салатовой" ветки стало известно в июне текущего года, когда щит "Клавдия" начал проходку левого перегонного тоннеля от тупиков за станцией "Селигерская" в сторону "Лианозово". Комплексу предстоит пройти 2,3 км.