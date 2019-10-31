Раненых краснокнижных лебедей отправили на зимовку в челябинский приют

31.10.19 13:57

© РИА Новости. Владимир Вяткин

31 октября. Interfax-Russia.ru - Двух лебедей, не сумевших улететь на юг из-за травмы крыла, приютили у себя на зимовку челябинские ветеринары, сообщает пресс-служба Минэкологии по Челябинской области в четверг.

Об одной из раненых птиц сообщили сельские жители, обнаружив вблизи болот подстреленного браконьерами лебедя-шипуна. Несколько недель они ухаживали за ним и пытались лечить. На днях краснокнижную птицу забрали специалисты областного министерства экологии.

"У самки лебедя-шипуна оказался открытый перелом крыла с некрозом тканей, а также осколками пуль. Операцию проведут в приюте Карена Даллакяна "Спаси меня". Скорее всего, лебедь лишится части крыла и останется инвалидом, потому что время срочного лечения уже упущено", - говорится в пресс-релизе.

Птице уже оказали первую помощь и, по словам ветеринаров, сейчас она чувствует себя хорошо, ее поместили в бассейн приюта в окружение сородичей.

Несколькими днями раньше в этот же приют привезли еще одного лебедя - полугодовалого птенца с вывихом крыла. Его также заметили местные жители, наблюдая, как птице раз за разом не удается взлететь.

"Осмотр ветеринаров показал, что лебедь уже не сможет летать. Сначала его лечили в ветеринарном госпитале. Теперь вместе с другими спасенными лебедями и утками он осваивается в бассейне приюта", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального Минэкологии агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что обычно птиц после лечения и реабилитации возвращают в дикую природу.

"Но в данном случае лебеди вряд ли смогут выжить без помощи человека. Скорее всего обе птицы останутся в приюте до весны, им требуется длительное лечение. А затем будет решена их дальнейшая судьба", - отметили в пресс-службе.

В областном Минэкологии также напомнили, что людям не стоит пытаться изъять раненую птицу или животное из природы и лечить его самостоятельно.

"Это может быть опасно как для животного, так и для вас самих. А в случае, если находка внесена в Красную книгу, ваша инициатива может оказаться еще и уголовно наказуемой. Лучше обратиться к специалистам. В Челябинской области действует специальная программа спасения диких птиц", - сообщили в пресс-службе.