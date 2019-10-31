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31.10.19 14:04
Более 200 юных сибирских робототехников разыграют Кубок томского губернатора
"В составе команд более 200 ребят из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, они будут соревноваться в регламентах "Робо-парад", "Гонки по линии", "Кегельринг-квадро", "Лабиринт: туда и обратно", "Марафон шагающих роботов", "Захват флага", "Сумо", "Робофутбол" и "Танцы андроидных роботов", - говорится в пресс-релизе.
Также в рамках Кубка пройдет фестиваль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В частности, спасатели МЧС поделятся опытом применения беспилотников при пожарах и стихийных бедствиях, а специалисты томского наноцентра расскажут участникам соревнований о строении и функционале БПЛА.
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