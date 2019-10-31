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31.10.19 14:11
Сотрудники столичного банка предстанут перед судом за хищение более 1 млрд рублей
"Установлено, что фигуранты, являясь сотрудниками одного из столичных банков, используя свое служебное положение, совершали фиктивные сделки по приобретению ценных бумаг с подконтрольными физическими и юридическими лицами. Таким образом, злоумышленники похитили денежные средства кредитно-финансовой организации на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей", - сказала Волк.
В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), которое впоследствии переквалифицировано на статью 159 УК РФ (мошенничество).
Волк отметила, что деятельность банка прекращена в судебном порядке, а двое подозреваемых, 53 и 54-летний жители столицы, задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала она.
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