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31.10.19 14:13

Палубные истребители МиГ-29К/КУБ вернулись в Североморск после тренировок в Крыму

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
31 октября. Interfax-Russia.ru - Корабельные истребители Северного флота вернулись на базу после тренировок на имитаторе авианосца в Крыму, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

"Летчики отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, тренировавшиеся в течение месяца на крымском аэродроме Саки на тренажере НИТКА, прибыли на аэродром постоянного базирования Североморск-3 в Мурманской области", - заявил Серга.

Он отметил, что перелет пяти истребителей МиГ-29К/КУБ, а также летного и технического состава полка проходил поэтапно, с посадками на промежуточных военных аэродромах в центральной России.

"В настоящее время летчики-истребители приступили к плановой боевой подготовке и полетам в условиях осенне-зимнего периода и приближающейся полярной ночи, которая на широте Мурманска наступит уже через месяц", - сказал Серга.

Как сообщалось, 17 летчиков-истребителей на трех самолетах МиГ-29К и двух МиГ-29КУБ (учебно-боевых, т.е. с двойным управлением - ИФ) в течение октября отрабатывали навыки посадки на авиационном наземном испытательном тренировочном комплексе (НИТКА).

Комплекс НИТКА имитирует палубу авианосца, совпадающую по габаритам с палубой тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Единственный российский авианосец в настоящее время проходит ремонт и модернизацию - ожидается, что в состав ВМФ РФ он вернется не раньше 2021 года.

Корабельные истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ являются многофункциональными самолетами поколения 4++, предназначенными для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях.

Самолеты способны развивать скорость более 2000 км/час и совершать полеты на расстояние до 1,5 тыс. км. В состав комплекса вооружения истребителей входят управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", корректируемые и неуправляемые авиабомбы, неуправляемые ракеты и встроенная 30-мм пушка.

Как сообщалось, в 2015 году ВМФ России получил 24 самолета МиГ-29К/КУБ.

Первое боевое применение палубных истребителей МиГ-29К/КУБ произошло во время средиземноморского похода авианосца "Адмирал Кузнецов" к берегам Сирии в конце 2016 - начале 2017 года - самолеты МиГ-29К/ КУБ применялись в радиусе до 300 км от корабля для поражения целей, находящихся в районе Идлиба, Алеппо и Пальмиры.

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