Путин: финансирование здравоохранения в 2020 году превысит 4% ВВП России

31.10.19 14:24

© РИА Новости. Михаил Климентьев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Расходы на здравоохранение в России будет увеличиваться и в следующем году составят 4,1% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Финансирование здравоохранения мы будем увеличивать. Если в этом году оно составило 3,7% ВВП, то в следующем году будет 4,1% ВВП. В абсолютных цифрах это 2,7 трлн рублей в этом году, а в следующем году консолидированный бюджет здравоохранения составят 4,5 трлн рублей", - сказал Путин в четверг на встрече с общественностью Калининградской области.

Путин признал, что во многих странах расходы на здравоохранение больше 4% ВВП, но там, по его словам, "и налоговая нагрузка больше".

"У нас совокупная налоговая нагрузка 28,4%, а, в частности, в ФРГ - 37 с лишним процентов, в Бельгии, во Франции, некоторых других странах - свыше 40%", - подчеркнул президент РФ.

"Готовы ли мы сейчас резко повысить налоговую нагрузку и к чему это приведет? Это очень тонкая сфера. Поэтому понимание того, что финансирование здравоохранения должно быть увеличено, есть и оно будет увеличено", - заявил Путин.

В ходе встречи президента с представителями общественности Калининградской области одна из участниц напомнила Путину о существующей проблеме, связанной с тем, что медики несут уголовную ответственность за утрату хотя бы одной ампулы лекарства, содержащего наркотические вещества.

Прозвучало мнение, что в большинстве случаев такое происходит не по умыслу, а из-за невнимательности, усталости и большой нагрузки, а в итоге из-за излишне жесткой ответственности медики боятся работать с подобными препаратами. Это, в свою очередь, порождает проблему обезболивания, в том числе в хосписах.

Глава государства согласился с необходимостью избавиться от избыточных требований к медикам при обращении с наркотическими препаратами.

"Избыточные требования ведут к тем негативным последствиям, о которых вы только что сказали: напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать. Вы сейчас сами и сказали, как можно выйти из ситуации - очень просто: на уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте. Акт этот должен приобретать характер определенной нормы. Это надо все продумать", - предложил Путин механизм разрешения проблемы в случае, например, неумышленной утраты наркосодержащего препарата.

Другой вопрос, затронутый на встрече президента РФ с общественниками в Калининграде, касался сохранения страховой части пенсий пожилым людям, работающим опекунами.

Путин поручил сделать исключение для этих людей по части пенсионных выплат.

"Конечно, вы выполняете важнейшую задачу, ребятишек поднимаете, для таких людей как вы государство в состоянии и должно сделать исключение", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области в четверг.

Он отметил, что знает эту проблему и уже дал поручение правительству - "эта несправедливость должна быть устранена".

Так он прокомментировал вопрос матери, воспитывающей 21 ребенка, среди которых есть свои, усыновленные и приемные дети.

"Я работаю опекуном по договору о приемной семье, получаю вознаграждение не очень высокое. Через пять лет ухожу на пенсию. Поскольку пять своих детей, ухожу раньше других, я буду считаться работающим пенсионером, буду получать не всю пенсию, страховую часть получать не буду", - сказала она.

Путин назвал эту ситуацию "безобразием".

Также глава государства затронул проблему абортов. Он призвал дать возможность представителям некоммерческих организаций на добровольной основе оказывать психологическую помощь беременным женщинам, которые намерены сделать аборт.

В ходе встречи президента с представителями общественности Калининградской области руководитель кризисного центра "Дом для мамы" и исполнительный директор программы "Спасти жизнь" Мария Колесникова рассказала ему, что зачастую женщины, решившие сделать аборт, не получают должной психологической помощи. Кроме того, в женских консультациях не всегда есть специалисты, которые могут предоставить такую помощь. Она отметила, что при этом представителей профильных НКО даже не пускают в учреждения.

"Эта сфера очень тонкая. Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности. Но можно это делать на основе добровольности", - сказал Путин.

"Заставлять никто не должен, но и не пускать (НКО) тоже неправильно", - добавил он.

Президент отметил, что запретов и ограничений на законодательном уровне для допуска представителей НКО в женские консультации нет.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в этом году в существующие центры кризисной беременности при женских консультациях будут дополнительно направлены финансовые ресурсы. По ее словам, родовой сертификат, который увеличится со следующего года на тысячу рублей, можно будет направить и на правовые и психологические услуги для женщин.

"Этого недостаточно. Представителей НКО вполне можно привлекать к этому. Денег не требуют. На основе добровольности запросто можно это делать", - сказал президент.

Он отметил, что нужно рекомендовать женщинам использовать родовой сертификат на психологические услуги.