"Птичья гавань" в Иркутске стала охраняемой природной территорией

31.10.19 14:56

© РИА Новости. Владимир Вяткин

31 октября. Interfax-Russia.ru - Озерно-болотному комплексу "Птичья гавань" на территории Иркутска, где гнездятся десятки видов птиц, в том числе занесенные в Красные книги России и Иркутской области, придан статус особо охраняемой природной территории, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Заказник "Птичья гавань" получил статус особо охраняемой природной территории местного значения. Такое решение принято на заседании думы Иркутска", - говорится в сообщении.

Озерно-болотный комплекс площадью 200 га расположен в пойме реки Иркут в Ленинском округе Иркутска. Большинство водоемов заказника образовались в результате подтопления из-за изменения гидрологического режима в связи со строительством железной дороги и автодорог, а также хозяйственных и промышленных объектов на восточной границе комплекса.

На территории "Птичьей гавани" обитают пять видов земноводных, два вида рептилий, 22 вида млекопитающих и 210 видов птиц, произрастают 325 видов растений. В Красные книги России и Иркутской области включены два вида земноводных, 35 видов птиц и шесть видов растений.

"По разнообразию и видовому составу птиц "Птичья Гавань" не имеет себе равных в южном Прибайкалье. Для некоторых видов птиц это единственное известное в Иркутской области место гнездования", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 1988 году тогда еще Иркутский горисполком по требованию научной общественности принял решение об организации в городской черте заказника, но тогда никаких охранных действий предпринято не было. В результате значительная часть озерно-болотного комплекса была застроена.