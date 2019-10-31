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31.10.19 15:18

Нацпарк "Земля леопарда" попросил учесть при строительства терминала СУГ в Приморье близость к особо охраняемой территории

© РИА Новости. Антон Балашов
31 октября. Interfax-Russia.ru - Администрация национального парка "Земля леопарда" направила письмо в адрес строителей терминала по экспорту сжиженного углеводородного газа (СУГ) с просьбой учесть в проекте близкое расположение особо охраняемой природной территории, где обитают редчайшие хищники планеты - леопарды и тигры.

"С нацпарком не был согласован проект строительства терминала. Дирекция познакомилась с ним только в преддверии общественного обсуждения. Мы направили официальное письмо в адрес компании ООО "Восток ЛПГ" (оператор проекта - ИФ) с предложением рассмотреть ряд замечаний, которые необходимо учесть при оценке возможности размещения этого объекта", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор нацпарка Виктор Бардюк.

По его словам, ученые опасаются, что из-за особенностей метеорологических условий территории выбрасываемые в атмосферу вещества будет затягивать в долину реки Кедровая, и в заповеднике будет ощущаться интенсивный неприятный запах.

Бардюк рассчитывает, что просьба нацпарка будет внимательно изучена с учетом поручения президента РФ российскому правительству представить предложения по защите особо охраняемых природных территорий в ДФО от вреда, который может быть причинен естественной экологической системе при реализации крупных промышленных проектов. Поручение было дано в сентябре во время проведения во Владивостоке Восточного экономического форума.

Как сообщалось, строительство терминала для экспорта СУГ планируется на побережье Японского моря в бухте Перевозная Хасанского района Приморского края. Оператор проекта ООО "Восток ЛПГ".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Восток ЛПГ" зарегистрировано 23 мая 2016 года в пгт Приморский Хасанского района Приморского края. Уставный капитал составляет 6 млн рублей. Основной вид деятельности ООО - хранение и складирование газа и продуктов его переработки. Единственным учредителем в настоящее время является товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго Инвест" (Казахстан).

Компания планирует завершить строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок СУГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2021 году. Проектная мощность - 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения.

Сроки сдачи объекта переносились несколько раз. В мае 2019 года было назначено общественное обсуждение проекта, которое было признано несостоявшимся в связи с нехваткой места для всех участников мероприятия. Планы по строительству завода СПГ неподалеку от заповедника "Кедровая падь" и национального парка "Земля леопарда" вызвали большой общественный резонанс, поддерживаемый экологами региона.

Национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году на площади 282 тыс. га в Приморье для сохранения редчайших дальневосточных леопардов. В его состав вошел заповедник "Кедровая падь". Животный мир нацпарка богат и разнообразен. Здесь на границе России, Китая и Северной Кореи отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, охрана которых имеет международное значение.

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