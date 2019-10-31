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31.10.19 15:21
На модернизацию первичного звена здравоохранения планируется потратить 150 млрд рублей
"Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020 года, предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств - по 50 млрд в год", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании президиума Госсовета.
По его словам, "эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года". "Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть и скорректирован", - отметил Путин.
Он сообщил, что правительство РФ предложило свои подходы распределения средств по регионам.
"Тема непростая и касается межбюджетных трансфертов, требует нашего совместного с вами (главами регионов) обсуждения", - заявил Путин.
Президент России еще раз подчеркнул, что первичное звено является фундаментом здравоохранения и, "чтобы вывести первичное звено на высокий уровень, необходимо эффективно и слаженно действовать всем органам власти всех уровней, но основная работа должна идти в субъектах".
Путин напомнил, что, начиная с августа этого года была проведена серия совещаний по модернизации первичного звена здравоохранения.
Глава государства обозначил ряд основных проблем в этой сфере - низкая доступность учреждений первичного звена, ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. "Многие здания, где они расположены, были построены еще в середине прошлого века, не ремонтировались долгие годы, оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров", - отметил Путин.
Он напомнил, что по итогам прошедших совещаний и поручений, которые были даны правительству, были утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения. На их основе субъекты Федерации должны до 10 января 2020 года разработать свои региональные программы и до 1 июля 2020 года их принять.
Обращаясь к губернаторам-участникам заседания Госсовета, Путин сказал: "Вы знаете, как обстоят дела в ваших регионах. Первичное звено - это зона, прежде всего, ответственности региональных властей".
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