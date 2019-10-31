Отвечающую за состояние дорог Челябинска компанию накажут за плохую уборку дорог в снегопад

31.10.19 15:37

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники отдела ГИБДД по Челябинску возбудили административное производство в отношении компании "Южуралмост", отвечающей за уборку автомобильных дорог, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе госавтоинспекции в четверг.

"Возбуждено административное дело по ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) в связи с недостаточно качественной уборкой, что создает помехи для транспорта и пешеходов", - уточнили в пресс-службе.

По данной статье предусмотрен административный штраф на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, в размере от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

При этом в автоинспекции отметили, что в четверг в связи с обильными снегопадами ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме.

"Для предупреждения заторов на дорогах выведены дополнительные экипажи ДПС, также автоинспекторы сопровождают снегоуборочную технику", - отметили в пресс-службе.

Кроме того по областном центре временно ограничено движение грузового транспорта.

В свою очередь пресс-служба администрации города уточняет, что на улицах Челябинска работает 113 единиц снегоуборочной техники.

"Для очистки магистралей от снега используются семь колонн техники в сопровождении экипажей ГИБДД", - отмечает пресс-служба.

В понедельник ночью в Челябинске выпал первый снег, к утру город встал в девятибалльные пробки.