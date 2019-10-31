Аэрофлот начал закрывать доступ в VIP-залы владельцам "платиновых" карт и пассажирам бизнес-класса

31.10.19 16:07

© РИА Новости. Максим Блинов

31 октября. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в бизнес-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из информации на сайте компании.

"В качестве компенсации предусмотрено начисление 3 тыс. миль участникам "платинового" уровня, совершающим перелет из Магнитогорска по билету класса "эконом". Участникам программы, совершающим перелет из Магнитогорска по билетам класса "бизнес", в качестве компенсации предусмотрено начисление 4 тыс. миль", - говорится на сайте.

До этого "Аэрофлот" огранивал доступ в бизнес-залы региональных аэропортов только владельцам "золотых" бонусных карт с билетами в эконом-классе. В Магнитогорске ограничение действует с 15 августа. В качестве компенсации пассажирам начисляют по 3 тыс. миль.

Источник "Интерфакса", близкий к "Аэрофлоту", утверждал, что в регионах РФ доступ пассажира в VIP-зал обходится перевозчику в среднем в 5-7 тыс. руб., при этом затраты "не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг". В Европе на обслуживание одного пассажира компания тратит в среднем от 25 евро, утверждал собеседник агентства.

Сейчас, согласно информации на сайте "Аэрофлота", ограничения для "золотых" пассажиров действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска, Геленджика, Грозного, Иркутска, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска.